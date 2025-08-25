Дилеры Lada начали бесплатную кампанию по устранению блокировки руля на Vesta

Дилеры Lada запустили бесплатную кампанию для устранения проблемы блокировки руля при перезапуске двигателя у Lada Vesta второго поколения. Это будет решено обновлением прошивки, сообщили в пресс-службе АвтоВАЗа.

Ранее СМИ сообщали о возможном отзыве автомобилей из-за этой неисправности. Однако в компании уточнили, что речь идет не об отзыве, а о сервисной кампании, которая направлена на обновление программного обеспечения для устранения проблемы.

«В настоящее время в официальной дилерской сети Lada действует бесплатная сервисная кампания, направленная на повышение потребительских свойств Vesta второго поколения. Согласно ей, при очередном плановом или внеплановом заезде на сервис выполняется проверка версии прошивки одного из электронных блоков и, при необходимости, ее обновление. Дополнительная операция связана с алгоритмом действий при остановке и рестарте двигателя»,— уточнили в компании.

Андрей Сазонов