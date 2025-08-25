«Рынок новостроек формируют главным образом проекты массового сегмента»

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о динамике предложения на рынке недвижимости разных классов в Московской области и Москве.

Рынок новостроек Московской области в первой половине 2025 года формируют главным образом проекты массового сегмента, на которые приходится 98% продаж. Исследование специалистов агентства «НДВ Супермаркет недвижимости» и ГК «Развитие» показало, что эконом-класс фактически покинул рынок, оставив первенство комфорт-классу. Только 2% — у объектов бизнес-класса. В Москве динамика иная: здесь массовая недвижимость — это новостройки эконом- и комфорт-класса — потеряла позиции, теперь их доля составляет в пределах 45%. Основная часть рынка — это бизнес-класс, у него чуть более 50%. При этом доля ипотечных сделок в комфорт-классе сравнима с показателями, зафиксированными в Подмосковье.

За семь месяцев в Московской области было реализовано 25,7 тыс. лотов, что почти на 14% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. При этом число ипотечных сделок упало на 15%. Ими воспользовалось только 69% покупателей. Чаще всего клиенты рынка первичной недвижимости приобретают однокомнатные квартиры со средней площадью около 37 кв. м. На такой формат приходится в пределах 38% сделок. Двухкомнатные квартиры и студии ему заметно уступают — у них 26% и 24% соответственно. Что касается стоимости квадратного метра, то в Подмосковье она подросла на 5,5%, составив 205 тыс. руб. Самая активная динамика в комфорт-классе — у него почти плюс 6%, бизнес-класс прибавил лишь 3,5%.

