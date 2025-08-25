Самолет Cessna с неисправным шасси совершил посадку в Эвенкии

В аэропорту Байкита (Эвенкийский муниципальный район Красноярского края) аварийную посадку совершил самолет Cessna 337 Skymaster, выполнявший авиационные работы. Об этом рассказали в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Инцидент с самолетом компании «Спецавиа», по информации ведомства, произошел около 17:00 местного времени. Воздушное судно, на борту которого находилось два человека, с неисправностью шасси совершило посадку. На кадрах из аэропорта видно, что Cessna приземлилась «на брюхо».

В прокуратуре сообщили, что воздушное судно получило повреждения. По предварительной информации источников «Ъ-Сибирь», люди в результате авиаинцидента не пострадали.

Илья Николаев