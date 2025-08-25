Суд запретил регистрировать сделки с землей и недостроем в Балаково

Арбитражный суд Саратовской области частично удовлетворил ходатайство администрации Балаковского района о принятии обеспечительных мер по делу оспаривания уведомления регионального минстроя. Запрет касается регистрационных действий в отношении земельного участка и объекта незавершенного строительства на Саратовском шоссе.

21 августа суд запретил Управлению Росреестра по Саратовской области совершать любые регистрационные действия с земельным участком и объектом незавершенного строительства, расположенными в районе дома 69/3 на ул. Саратовское шоссе в Балаково.

Земельный участок площадью 1500 кв. м принадлежит к категории земель населенных пунктов и имеет разрешенное использование «Обслуживание автотранспорта». Его кадастровая стоимость составляет 967,4 тыс. руб. Объект незавершенного строительства — нежилое здание со степенью готовности 15% и площадью застройки 425,3 кв. м — оценивается в 390 тыс. руб. и находится в частной собственности.

Заявитель указал, что оспариваемый документ разрешает строительство нового объекта на муниципальной земле без проведения торгов, что противоречит земельному и градостроительному законодательству. Суд признал обоснованной часть требований, направленных на сохранение текущего статуса отношений между сторонами до разрешения спора. В то же время ходатайство о запрете строительства и приостановлении разрешения на строительство для Анны Ожигановой было отклонено, так как эти меры, по мнению суда, предрешали бы исход дела. Решение может быть обжаловано в Двенадцатом арбитражном апелляционном суде.

Никита Маркелов