Прокуратура в судебном порядке защитила права инвалида из Саратовской области

Суд удовлетворил иск прокуратуры Ершовского района Саратовской области с требованием обеспечить 62-летнего инвалида необходимыми средствами реабилитации. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки прокуратура выяснила, что в рамках индивидуальной программы реабилитации мужчине-инвалиду второй группы требуются костыли с опорой под локоть с устройством противоскольжения, прямые поручни для самоподнимания и ортопедические брюки. При этом он не получает все это с ноября прошлого года.

По итогам проверочных мероприятий прокуратура попросила суд обязать региональное отделение Социального Фонда России обеспечить заявителя средствами реабилитации и взыскать в его пользу компенсацию морального вреда. Требования удовлетворены, надзорное ведомство проконтролирует исполнение судебного решения.

Павел Фролов