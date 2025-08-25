Путин рассказал президенту Ирана об итогах саммита на Аляске

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Ирана Масудом Пезешкианом сообщил об итогах российско-американского саммита на Аляске, который состоялся 15 августа. Лидеры также обсудили сотрудничество стран в области энергетики и транспорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Масуд Пезешкиан и Владимир Путин, 17 января 2025 года

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Масуд Пезешкиан и Владимир Путин, 17 января 2025 года

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Масуд Пезешкиан выразил поддержку предпринимаемым дипломатическим усилиям, направленным на мирное урегулирование украинского кризиса»,— сообщил Кремль. Владимир Путин и Масуд Пезешкиан также поговорили о иранской ядерной программе и развитии событий на Южном Кавказе. «Владимир Путин и Масуд Пезешкиан подтвердили настрой на дальнейшее наращивание российско-иранского взаимодействия в различных областях и условились о встрече на предстоящем саммите ШОС в Китае»,— отметила российская сторона.

На переговорах Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже, которые продлились почти три часа, обсуждался российско-украинский конфликт. Лидеры назвали встречу продуктивной. Об итогах саммита Владимир Путин рассказал премьер-министру Индии Нарендра Моди, президенту Киргизии Садыру Жапарову, президенту Бразилии Луле да Силве, наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальман Аль Сауду, президенту Турции Реджеп Тайипу Эрдогану.

Лусине Баласян