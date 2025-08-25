В Италии проверят воздействие турпотока на сохранность Сикстинской капеллы

Руководство музеев Ватикана намерено изучить сохранность фресок Сикстинской капеллы, которую ежегодно посещает около 7 млн туристов. Сотрудники опасаются, что работы Микеланджело могут подвергаться негативному воздействию пыли, повышенной влажности и углекислого газа, выдыхаемого миллионами туристов.

Фото: Vatican Media / Vatican Pool / Corbis / Getty Images

Руководитель реставрационного отдела Ватиканских музеев Паоло Виолини заявил, что проверка фресок начнется в январе и продлится около трех месяцев. «Наша работа больше похожа на медицину. Нужно убедиться не только в том, что изображение остается в сохранности, но и в том, чтобы оно говорило своим оригинальным голосом»,— отметил господин Виолини.

Ожидается, что проверка и возможная реставрация фресок завершится до начала Пасхальной недели, которая в 2026 году у католиков начинается 5 апреля. Музейные работники также изучат, насколько нынешняя система кондиционирования и вентиляции справляется с защитой фресок Микеланджело от воздействия окружающей среды. При необходимости специалисты внесут изменения в работу этой сложной системы.

Евгений Хвостик