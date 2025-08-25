Адам Кадыров получил медаль защитника Чеченской республики

Министр внутренних дел Чечни Аслан Ирасханов вручил секретарю Совбеза региона Адаму Кадырову медаль «Защитник Чеченской Республики». Об этом сообщил его отец, глава Чечни Рамзан Кадыров.

Награждение состоялось на церемонии закрытия II открытого чемпионата по тактической стрельбе среди силовых подразделений. «На протяжении пяти дней лучшие бойцы России, а также гости из дружественных стран показывали свое мастерство на базе Российского университета спецназа имени В.В. Путина»,— написал Рамзан Кадыров в Telegram-канале.

Турнир был посвящен первому президенту Чеченской Республики Ахмату Кадырову. В соревнованиях приняли участие в том числе команды из Смоленска, Херсонской области, а также других государств — Белоруссии, Кувейта и Бахрейна. Адам Кадыров наградил отличившиеся команды, поздравил участников турнира и отметил их высокий уровень подготовки.