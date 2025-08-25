В Башкирии на модернизацию школьных пищеблоков направили около 128 млн рублей

В 2024 году в Башкирии на модернизацию пищеблоков в школах потратили около 128 млн руб., сообщил министр торговли и услуг региона Азат Аскаров на совещании в правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Министр отметил, что в прошедшем учебном году Управление социального питания провело 703 выездных проверки в школах: нарушения выявили в 4,3% случаев. В 2023-2024 году этот показатель был на уровне 13%, отметил господин Аскаров.

В следующем учебном году запланировано более 700 проверок работы пищеблоков, «включая соблюдение всех требований — от товарного соседства до наличия необходимых документов на закупленное сырье», пояснил министр.

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров сообщил, что в прошлом году в республике было модернизировано 120 пищеблоков. По его словам, регулярный выездной мониторинг с участием общественности и родительских комитетов позволил снизить число жалоб родителей с 61 в 2023-2024 учебном году до 49 в 2024-2025 учебном году.

Майя Иванова