Заподозренное в шпионаже на Россию судно идет в Финляндию

Норвежское грузовое судно HAV Dolphin, которое ходит под флагом Антигуа и Барбуды, направилось в финский порт Васа. Власти Германии и Нидерландов заявляли, что судно может использоваться для шпионажа в пользу России.

Финское издание Yle дозвонилось до капитана HAV Dolphin. Мужчина подтвердил, что судно направляется в Васу. На вопросы о подозрении в шпионаже и о том, какой груз перевозит судно, он не ответил. Yle отмечает, что капитан говорил на русском языке.

В мае HAV Dolphin несколько недель простояло в порту Калининграда, после чего направилось в немецкий город Киль. Когда судно находилось на стоянке, власти Германии зафиксировали запуск нескольких разведывательных дронов вблизи военной базы рядом с Килем. Полиция предположила, что их могли запустить с HAV Dolphin, и пришла на судно с обыском. Дроны на нем обнаружены не были.