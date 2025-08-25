Обозреватель “Ъ FM” Яна Лубнина рассказывает о том, как супермаркеты в Великобритании стали предлагать вознаграждение покупателям за выявление краж в магазинах.

Теперь не только власти, но и бизнес готов финансово поощрять тех, кто сообщит о нарушении. В Великобритании сеть Iceland сообщила, что предложит клиентам вознаграждение за активное выявление и сообщение о кражах в своих магазинах. По сообщению руководства, выплаты будут приходить непосредственно на членскую карту благонадежного покупателя. Инициатива возникла на фоне крупных потерь ритейла. Компания ежегодно теряет около 20 млн фунтов стерлингов из-за краж в магазинах, это больше 2 млрд руб. Такие убытки влияют на выплаты сотрудникам и возможности компании снизить цены, пишет Independent со ссылкой на исполнительного директора сети супермаркетов. Ричард Уокер заметил, что кражи в магазинах — это вовсе не безобидное преступление без жертв, как некоторые считают.

Каждый такой случай способствует росту общего уровня насилия. «Мы хотели бы, чтобы клиенты помогли нам еще больше снизить цены, указав на воров»,— добавил Уокер. Покупатель, который укажет на злоумышленника, получит один фунт стерлингов за каждый такой эпизод. В этом году количество краж в магазинах, зарегистрированных в местной полиции, достигло очередного рекордного уровня — более полумиллиона нарушений за месяц. И это еще далеко не все случаи. С одной стороны, у людей падают доходы и растут издержки, что создает соблазн добыть что-то бесплатно. С другой стороны, сам бизнес часто не докладывает полиции, потому что не верит, что инциденты расследуются. Интересно, что компании при этом не просто берут задачу на себя, но и разделяют ответственность со своими клиентами. Наверняка парфюмерные магазины тоже бы получили немало откликов от своих внимательных гостей, сохранив миллионы.

Яна Лубнина