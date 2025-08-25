Спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов рассказывает о необычных видах спорта.

Спортивной экзотикой сейчас никого не удивишь. Особенно после того, как энтузиасты даже сказочный квиддич из книг о Гарри Поттере адаптировали под спортивную дисциплину. Но есть странные виды, которые даже со сказочным спортом могут поспорить. О них и пойдет речь на этой неделе. Начнем с игровых.

Подводный хоккей — это уже не сказки. Он признан официальным видом и входит в состав Всемирной конфедерации подводной деятельности. Его признают минимум в 30 странах на всех континентах, даже международные турниры проводят. Играют, как понятно по названию, под водой, на дне бассейна длиной 25 м. У игроков, которых по 10 в каждой команде (шесть основных и четыре запасных), есть маски, ласты и резиновые клюшки, а шайба весит почти 1,5 кг. Ширина ворот больше трех метров, а два периода длятся по 15 минут. Конечно, участники постоянно всплывают на поверхность, но все розыгрыши проходят под водой. Зрелище максимально странное, но это не мешает ему набирать популярность.

Еще один, скажем так, неожиданный командный вид спорта — хёрлинг. Это такая помесь хоккея на траве, футбола и регби. Играют в него мячом, который чуть меньше бейсбольного, и специальными клюшками, напоминающими биты для лапты. Все происходит на поле, где есть ворота, как в регби, а 15 игроков каждой команды, для того чтобы забить гол, пользуются всем, чем только можно. Но нести мяч в руке разрешается не больше четырех шагов. Передавать броском нельзя, лишь ударом. Зато можно бежать с мячом, удерживая его на клюшке. Уловить все нюансы с наскока сложно, но ирландцы, которые являются тут законодателями мод, уверяют, что виду более 3 тыс. и у него кельтское происхождение. Финалы чемпионата Ирландии по хёрлингу собирают десятки тысяч болельщиков, но далеко не во всех странах он может прижиться.

Это, конечно, не такая экзотика, как поло на слонах или подобие волейбола на батуте под названием боссабол, но из всех странных видов хёрлинг можно назвать одним из самых массовых.

Владимир Осипов