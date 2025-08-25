Топ-менеджер Agricultural Bank of China получил пожизненный срок за взятки

Бывший вице-президент Agricultural Bank of China Лу Вэньлун приговорен к пожизненному заключению за получение взяток на сумму более 84,51 млн юаней ($11,81 млн), сообщает China Daily.

Кроме того, суд лишил господина Лу всех политических прав и конфисковал все его имущество, а доходы, полученные бывшим топ-менеджером банка незаконным путем, должны быть переданы в государственную казну.

Суд установил, что с 2005 по 2024 год господин Лу пользовался своим положением в банковской системе страны, чтобы помогать (за взятки) другим лицам с получением разрешений от регулирующих органов, инвестированием в городские коммерческие банки, финансированием кредитов и заключением контрактов на реализацию проектов.

Суд отметил, что проявил снисходительность к господину Лу, не став приговаривать его к смертной казни, так как бывший банкир признался в преступлении, добровольно сообщил о фактах взяточничества, которые были неизвестны следствию, и активно возвращал незаконно полученные средства.

Кирилл Сарханянц