Ульяновский облсуд заставил частную клинику выплатить пациентке полмиллиона рублей за зуб

Ульяновский областной суд своим определением по апелляционной жалобе пациентки (жительницы Москвы) взыскал с ульяновской частной стоматологической клиники «Юдент» (ООО) 500 тыс. руб. за некачественное лечение. Об этом сообщает пресс-служба Ульяновского областного суда.

Как отмечается в опубликованном на сайте облсуда определении, жительница Москвы обратилась в суд с иском о защите прав потребителей к клинике «Юдент», требуя возместить ей расходы на лечение и моральный ущерб.

Как следует из материалов дела, в 2018 году женщина лечила в этой клинике четыре зуба, за что уплатила 15,5 тыс. руб. Врач, не проводя дополнительных исследований, провел лечение по установке штифтов на зуб с незапломбированными каналами. Возникшее воспаление перешло на другие зубы, после чего пациентке в течение последующих четырех лет пришлось проходить длительное и дорогостоящее лечение уже в другой клинике, при этом она была вынуждена лишиться одного из некачественно пролеченных зубов.

Первоначально Заволжский районный суд удовлетворил иск пациентки частично, взыскав с клиники 15,5 тыс. руб., уплаченные за услугу по лечению, 50 тыс. руб. компенсации морального вреда, наложив дополнительно штраф — 32,8 тыс. руб. Пациентка не согласилась с таким решением и подала апелляционную жалобу. Ульяновский областной суд отменил решение Заволжского райсуда, приняв по делу новое решение. Определением суда с клиники «Юдент» в пользу пациентки взысканы средства, уплаченные за лечение (15,5 тыс. руб.), убытки, которые женщина понесла, проходя лечение зубов в другой клинике (380 тыс. руб.), 100 тыс. руб. компенсации морального вреда и 10,3 тыс. руб. судебных расходов — всего 505,8 тыс. руб. Также с клиники были взысканы расходы по проведению судебно-медицинской экспертизы — 102,3 тыс. руб.

Андрей Васильев, Ульяновск