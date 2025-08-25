Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В станице Ессентукской приостановили работу АЗС из-за нарушений

В станице Ессентукской (Предгорный район) приостановили работу автозаправочной станции из-за нарушений пожарной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Проверка установила также «грубые нарушения» природоохранного, градостроительного и санитарно-эпидемиологического законодательства. Кроме того, АЗС работала без перерегистрации и присвоения класса опасности.

Прокуратура направила материалы проверки в суд, исполнение решения инстанции находится на контроле ведомства.

Константин Соловьев

