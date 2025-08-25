Таксиста заказывали?

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает, как зарубежные и российские компании тестируют и внедряют беспилотный транспорт.

Спрос на автономное такси заметно растет. Об этом говорит наблюдение в американском городе Атланта, где пользователи Uber начали отменять до 30 поездок подряд, чтобы получить роботакси без водителя. Удовлетворить запрос пассажиров готово множество компаний. И представителем, пожалуй, самого малочисленного лагеря является Tesla, которая делает ставку на камеру и искусственный интеллект, без использования лидаров или радаров. Илон Маск объяснял свой подход так: «Люди ездят глазами и биологическими нейронными сетями». Аналитик Аллен Рут из финансового издания Barron’s испытал Tesla в автономном режиме такси и отметил, что поездка была полностью компьютерной, плавной и при этом оказалась более доступной по цене. Недавно Tesla начала тестировать свои автономные машины в Японии. Первые результаты говорят о корректных самостоятельных реакциях автомобиля на светофоры, перестроения, соблюдения правил дорожного движения.

Лидерами второго подхода сейчас можно назвать дочерние компании Baidu, Amazon и Alphabet — Apollo Go, Zoox и Waymo соответственно. У последней свыше 10 млн поездок к маю текущего года, и более 11 млн у китайского представителя на тот же момент. Все они исповедуют сложный подход, который должен гарантировать более высокий уровень безопасности. Например, в шестое поколение системы контроля движения Waymo входит 13 камер, шесть радаров и четыре лидара. Кстати, именно роботакси Waymo отлавливали пользователи Uber в Атланте.

Существует также условный гибридный вариант. Некоторые компании, например, May Mobility, внедряют автономные машины в небольших городах, применяя камеры и легкий радар, но часто с оператором на водительском месте. Вообще, человеческий контроль, особенно на первых этапах испытаний, обязателен пока для многих представителей индустрии. Есть еще путь, который пока выглядит персональным для General Motors. После неудачи с автономным такси Cruise вендор развивает автономные наработки Super Cruise и продает их как интеграцию в обычные автомобили.

В России пока царит осторожность. На дорогах меньше сотни беспилотных машин. К 2030 году это число может вырасти больше чем в 20 раз. Но это с учетом не только такси, но и грузовиков, и прочего беспилотного транспорта. Среди ключевых игроков компании «Яндекс», «СберАвто», Wildberries, КамАЗ и Navio.

Александр Леви