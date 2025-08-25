Прокуратура отдала под суд главу алтайской стройфирмы, обвиняемого в хищениях

Руководитель строительной компании «Сибресурс» Александр Емельянов предстанет перед судом по делу о махинациях при строительстве двух многоквартирных домов в Барнауле. Об этом рассказала официальный представитель прокуратуры Алтайского края Мария Антошкина.

По информации ведомства, в 2018 – 2019 годах ООО «Сибресурс» по договорам подряда взялось возвести два многоквартирных дома на улице Советской Армии в краевой столице. Для приобретения стройматериалов компании выплатили аванс в размере свыше 233 млн руб.

Расследование установило, что только часть этих денег была вложена в строительство, около 112 млн руб. через аффилированные фирмы похитили. Следственные органы возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), максимальная санкция по ней — десять лет лишения свободы.

Илья Николаев