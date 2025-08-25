Отличников Кузбасса поддержат на 163,1 млн рублей по новой программе

Правительство Кемеровской области выделит в 2025 году на «Лигу отличников Кузбасса» 163,1 млн руб. Новую программу губернатор Илья Середюк представил на открытии «Большой педагогической недели».

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Программа открыта для поощрения отличников учебы. Она касается школьников со второго класса, студентов колледжей, техникумов и вузов, а также молодых ученых. В общей сложности, это около 25 тыс. человек.

«В числе мер — бесплатный проезд в городском транспорте в любом городе региона, получение скидок и специальных предложений от партнеров программы по всему Кузбассу, бесплатный доступ к курсам и проектам на образовательных платформах»,— приводятся слова главы региона на сайте администрации правительства Кузбасса.

Валерий Лавский