В Курганской области дети на квадроцикле пострадали в ДТП

Прокурор Курганской области Владислав Московских поручил прокурору Далматовского района Александру Зеленину проверить обстоятельства аварии с квадроциклом. В ДТП травмировались десятилетний мальчик и его годовалый брат, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

По данным Госавтоинспекции, днем 24 августа в селе Крутиха 10-летний мальчик без разрешения взял ключи от квадроцикла, находившиеся в свободном доступе. Он посадил своего брата в качестве пассажира и выехал из двора. На улице Советской ребенок не справился с управлением, и транспортное средство опрокинулось. Пострадавших с травмами доставили в медицинское учреждение.

Виталина Ярховска