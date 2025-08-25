Жительница Волгограда пойдет под суд за взятки за незаконную сдачу сессии

В Волгограде суд рассмотрит уголовное дело о покушении на дачу взятки за незаконную сдачу сессии (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ) в отношении местной жительницы. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Волгоградской области.

Согласно релизу, в ноябре 2021 года у фигурантки, которая была студенткой одного из высших учебных заведений Волгограда, имелись академические задолженности по учебным дисциплинам. Она решила дать взятку преподавателям, чтобы те выставили ей положительные оценки по ним без проверки знаний и присутствия. Денежные средства предназначались также за хорошие оценки по зачетам и экзаменам в предстоящих сессиях.

Студентка искала посредника для передачи взятки и познакомилась с мужчиной, который согласился помочь ей реализовать задуманное. С ноября 2021 года по апрель 2022 года девушка перечисляла ему деньги, которые он через посредника передавал должностному лицу университета. Последний же не имел возможности повлиять на успешную сдачу сессий. Суммарную сумму взятки в 54,7 тыс. руб. посредники и должностное лицо учебного заведения разделили между собой.

Следствие завершило расследование уголовного дела. В ближайшее время материалы направят в суд на рассмотрение. Также следствие дало правовую оценку действиям посредников, уголовное дело в отношении должностного лица передали по последственности.

Павел Фролов