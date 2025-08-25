Москвича, выбросившего из окна жену и сына, отправили в психиатрическую клинику

Суд отправил на принудительное психиатрическое лечение жителя Москвы, который в прошлом августе выбросил из окна квартиры жену и малолетнего сына. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Мужчина признан виновным по п. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, в том числе малолетнего). Согласно заключению судебной экспертизы, фигурант страдает «хроническим психическим расстройством». Конкретный диагноз в ведомстве не назвали. По его данным, в момент совершения преступления мужчина «не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий».

ЧП случилось 25 августа 2024 года на улице Красноказарменная в московском районе Лефортово. Мужчина выбросил жену и ребенка из окна квартиры на 16-м этаже. Женщине было 36 лет, ребенку — год. Расследованием дела занималось Главное следственное управление СКР по Москве.