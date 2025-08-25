Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает об особенностях обучения ювелиров и закрепщиков в учебном заведении люксового бренда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Bvlgari Фото: Bvlgari

В сентябре должна открыться Scuola Bvlgari совместно с TADS (Tari Design School). Школа Bulgari откроется на территории недавно расширенной мануфактуры бренда в Валенце — как утверждает ряд изданий, крупнейшей в мире монобрендовой ювелирной фабрики. По некоторым данным, на фабрике сейчас работает 1,1 тыс. человек, а к 2029 году количество сотрудников планируют увеличить до 1,6 тыс.

Конечно, звучит внушительно, но до звания «крупнейшей» на самом деле далековато: так, на двух производствах Pandora в Таиланде (во фри зоне Гемополис и Лапхуне) трудятся 13,2 тыс. человек.

Но вернемся к школе. Это такое брендовое ПТУ или колледж, где планируют обучать ювелиров и закрепщиков и принимают всех желающих, у которых есть как минимум диплом об окончании школы. Про цены, к сожалению, рассказать не могу, потому что в открытом доступе их нет. Их предлагают узнать по запросу, введя свои персональные данные.

Но очень трогательно упоминают, например, что обучаться ювелиры и закрепщики будут с микроскопами. Знаете, в XXI веке это звучит примерно так же, как «операции в нашем госпитале мы делаем с анестезией». Но деталь показательна, потому что многие европейские производства очень сильно технологически отстали от азиатских, и это «с микроскопом» — правда, важное уточнение.

Было бы, конечно, очень здорово, если бы в школе Bulgari помогали сохранять и рассказывать о богатейших итальянских ювелирных традициях, а заодно учили передовым и просто принятым в современной мировой индустрии методам работы с драгоценными металлами и камнями.

Анна Минакова