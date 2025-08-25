США подняли истребители из-за российского самолета вблизи Аляски

Северо-американское командование противовоздушной обороны (NORAD) заявило, что 24 августа обнаружило российский самолет-разведчик Ил-20. Согласно сообщению NORAD, он пролетал в опознавательной зоне противовоздушной обороны Аляски.

Командование США подняло в воздух пять самолетов: два истребителя F-16, самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3 и два самолета-заправщика KC-135.

«Российские военные самолеты оставались в международном воздушном пространстве и не вторгались в суверенное воздушное пространство США или Канады»,— говорится в сообщении. Там также указано, что Россия регулярно проявляет активность в районе Аляски.