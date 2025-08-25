«Йомундур Оласон проезжал в среднем тысячу километров в неделю»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает, как овцевод из Исландии вместе с брендом проверил, что будет показывать одометр автомобиля после 1 млн км.

Марка Skoda вот уже три с половиной года как покинула российский рынок, однако новость, которая на днях пришла от пресс-службы чешской компании, наверняка будет любопытна тем, кто сегодня находится в раздумьях: купить новый китайский автомобиль или же еще какое-то время попользоваться европейской машиной, которая находится в собственности в настоящий момент.

В Исландии к местному дилеру Skoda обратился местный же овцевод. Чтобы публика не подумала, что новость эта фейковая, и вся история неуклюже придумана как маркетинговый инструмент, пресс-релиз даже называет имя этого фермера — Йомундур Оласон. Его интересовало, что именно будет показывать одометр на приборной панели его Skoda Octavia, когда пробег превысит 1 млн км. У дилера не было ответа на этот вопрос, и вместе с владельцем они установили его опытным путем. На одометре выстроились в ряд шесть «девяток». На семизначные цифры он не рассчитан, но и обнуляться тоже не стал, просто замер.

Эта Skoda Octavia первого поколения была выпущена в 2003 год и с тех пор два с лишним десятка лет эксплуатировалась в непростых климатических условиях острова, где постоянно сыро, к тому же ездить часто приходилось по грунтовым дорогам. Если взять калькулятор и посчитать, то получится, что Оласон проезжал в среднем 1 тыс. км в неделю — непростая работа у овцевода. Кстати, животных своих он иногда возил прямо в салоне, кузов лифтбек это позволяет. Что касается секрета долголетия, то, по уверениям автовладельца, он никогда не «крутил» мотор выше 3 тыс. оборотов, немедленно устранял все неполадки и использовал только высококачественное моторное масло.

Некоторые моменты выглядят вообще как фантастика. Например, то, что не только двигатель и коробка прошли 1 млн км без капремонта, но и сцепление автовладелец ни разу не менял. Впрочем, правда это или нет, сейчас как раз может выясниться. У фермера сегодня новая машина. А автомобиль-миллионник отдан в технический колледж в Рейкьявике, где будет служить пособием для студентов.

