Управляющему экс-президента «Стратегии» не удалось пополнить конкурсную массу должника за счет имущества супруги

Арбитражный суд Пермского края отказал в удовлетворении заявления финансового управляющего экс-президента НПФ «Стратегия» Петра Пьянкова о признании недействительным брачного договора, заключенного между должником и Антониной Пьянковой (Розовой) и о признании имущества совместной собственностью супругов. Об этом говорится в судебном решении, опубликованном на сайте суда.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ



Финансовый управляющий, полагая, что брачный договор между супругами был заключен с целью причинения вреда имущественным правам кредиторов, обратился в суд с заявлением о признании сделки недействительной и о признании двух транспортных средств и земельного участка на Сельской улице совместной собственностью супругов.

В ответ Антонина Пьянкова обратилась в суд с заявлением об исключении указанного имущества из совместной собственности должника и признании права единоличной собственности на это имущество, ссылаясь на приобретение спорного имущества за счет кредитных и заемных средств, личных доходов от трудовой и предпринимательской деятельности.

На момент вступления в брак у Петра Пьянкова отсутствовало имущество на праве собственности за исключением квартиры по адресу: ул. Осинская, 6, признанной единственным жильем должника. Все остальное имущество было арестовано или изъято службой судебных приставов. Брачным договором был также установлен режим раздельной собственности супругов на будущее имущество.

После заключения брачного договора с Антониной Розовой в отношении должника было возбуждено исполнительное производство, в рамках которого были приняты меры принудительного исполнения, в том числе запрет на регистрационные действия в отношении транспортных средств.

Суд постановил, что заключение брачного договора не повлекло изменения объемов имущественных активов должника, какое-либо имущество из владения должника в пользу супруги не перешло.

НПФ «Стратегия» был одним из крупнейших в регионе. В марте 2016 года фонд лишился лицензии, в январе 2018-го был признан банкротом. Осенью 2023 года суд признал господина Пьянкова несостоятельным и ввел в его отношении процедуру реструктуризации долгов.

В итоге суд постановил отказать в удовлетворении заявления финансового управляющего НПФ «Стратегия» к Антонине Пьянковой (Розовой), заявление Антонины Пьянковой о признании имущества единоличной собственностью оставить без рассмотрения, в связи с чем вернуть государственную пошлину в сумме 45 тыс. руб. из федерального бюджета.

