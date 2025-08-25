Главу СКР заинтересовало дело об изнасиловании пенсионерки мигрантом в Оренбуржье
Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах преступления против половой неприкосновенности 86-летней жительницы Оренбургской области. Об этом сообщает пресс-служба СКР.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
В социальных медиа сообщается, что мигрант изнасиловал пенсионерку. По данному факту в СУ СКР по Оренбуржью возбуждено уголовное дело по ст. 131 УК РФ. Фигуранту предъявлено обвинение. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.