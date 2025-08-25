В 2,1 раза сократилось число сообщений о БПЛА за неделю

За минувшую неделю в Удмуртии на номер службы 112 поступило 160 сообщений о беспилотных летательных аппаратах, что в 2,1 раза меньше, чем на предыдущей неделе, сообщает Служба гражданской защиты республики. Все обращения были обработаны, и фактов прилетов вражеских БПЛА в регионе не зарегистрировано.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Всего от населения поступило 15,1 тыс. звонков, из которых почти 4 тыс. были направлены в экстренные службы. В то же время 5,3 тыс. звонков оказались ложными.