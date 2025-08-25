FT: HSBC сокращает тысячу состоятельных клиентов с Ближнего Востока

HSBC Private Bank начал проверку более 1 тыс. своих состоятельных клиентов из стран Ближнего Востока и уведомил некоторых из них, что они больше не смогут пользоваться услугами банка. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщила Financial Times (FT).

По данным газеты, клиентами HSBC по итогам проверки перестали быть граждане Саудовской Аравии, Катара, Ливана и Египта, чье благосостояние превышает $100 млн.

В самом банке в ответ на появившуюся информацию о проверке клиентов заявили, что «по-прежнему привержены развитию бизнеса как на Ближнем Востоке, так и в Швейцарии». Проверку же FT связывает с необходимостью банка соблюдать требования швейцарского финансового регулятора FINMA. В 2024 году HSBC было запрещено привлекать в качестве клиентов известных общественных деятелей, после того как регулятор обнаружил нарушения законодательства о борьбе с отмыванием денег со стороны банка. FINMA установил, что HSBC не провел надлежащую проверку многочисленных трансакций в период с 2002 по 2015 год, в ходе которых между Ливаном и Швейцарией было переведено более $300 млн. Банку было предписано проверить трансакции всех своих состоятельных клиентов и запрещено начинать работать с новыми, пока проверка не будет выполнена.

Кирилл Сарханянц