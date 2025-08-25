Астраханец попал под следствие за избиение полицейских

Ахтубинский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Астраханской области возбудил в отношении местного жителя уголовное дело о применении насилия против представителей власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба регионального силового ведомства.

Согласно релизу, вечером 18 июля этого года нетрезвый фигурант оказал сопротивление сотрудникам полиции в служебном автомобиле ОГИБДД, когда те составляли в отношении него административный материал. Когда полицейские задействовали специальные средства, подозреваемый несколько раз ударил ногами начальника подразделения и применил насилие в отношении другого представителя власти.

Следователи выясняют все обстоятельства случившегося. Расследование уголовного дела продолжается.

Павел Фролов