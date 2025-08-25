Бренд переходит на личности

Зумеры выбирают компании с публичными топами. Личный бренд руководителя считают важным 55% соискателей в возрасте от 18 до 24 лет. По их мнению, компании с таким CEO якобы вызывают больше доверия, говорится в совместном исследовании HH.ru и агентства FAVES Communications. Но крупный бизнес пока избегает публичности. С чем это связано? И сколько стоит личный бренд «под ключ»? Выясняла Аэлита Курмукова.

Зумеры и искусственный интеллект уже диктуют новостную повестку. Под запросы нового поколения начинает подстраиваться и бизнес, чаще доверяя им творческие проекты, но нанимает пока с неохотой, опасаясь текучек. Поколение Z тоже открыто подсвечивает слабые стороны топов. И чаще всего молодежь недовольна дистанцией руководства и его закрытостью. А именно публичный лидер как раз и вызывает доверие у соискателей.

Развитие личного бренда — самый эффективный инструмент для продвижения бизнеса и новых проектов, говорит основатель PR-агентства «Соломка» Дмитрий Захарьев. И число таких заказчиков стало заметно больше, отмечает собеседник “Ъ FM”: «Как правило, обращаются предприниматели и эксперты, которые уже имеют большой опыт, но приходят к выводу, что пора заявить о том, кто же стоит у руля, транслировать себя как человека, который вдохнул идею и прошел огромный путь.

Если все это правильно "упаковать", тогда личный бренд выстреливает, становится активом на всю жизнь.

В последнее время часто обращаются девелоперы, которые либо являются основателями, либо топ-менеджерами, а также логистические эксперты. Это небыстрая история — от года до трех лет».

Личный бренд «под ключ» обойдется примерно в 5 млн руб. в год. Сюда входит стратегия, аналитика, создание визуального образа и подбор платформ. Если человек избегает публичности, его образ продвигают через анимационные фильмы, запускают подкасты и помогают даже написать книгу. Тут уже включается доппрайс. Но на такие эксперименты часто идут блогеры, а не крупный бизнес, замечает директор по стратегии брендингового агентства Depot Фархад Кучкаров: «В российской бизнес-среде нет сбалансированности. Можно вспомнить, например, Германа Стерлигова или Сергея Полонского. Кто-то позиционируется себя с перебором либо совсем не выделяется. За последнее время ярких личностей не появилось, как будто бы в бизнес-среде затишье, передел рынков, категорий, локализация брендов, и пока все это происходит, наиболее крупные бизнесмены так тихо себя ведут. Для создания личного бренда необходимо работать с психологом, пройти курсы ораторского мастерства, этикета, продумать образ с личным стилистом и пиарщиком — мало кто комплексно способен этим всем заниматься, особенно при отсутствии времени».

Инструментов для продвижения личного бренда, как выясняется, немало. И персональный пиар точно невозможен без социальных сетей. Люди покупают у людей, говорят маркетологи. И потребитель хочет больше информации о владельце бизнеса, подчеркивает основатель коммуникационного агентства Smart PR Глеб Климентьев : «Как вы выглядите, как вы разговариваете, в каких СМИ вы появляетесь, какие темы вы комментируете, какие соцсети вы ведете, с кем вы дружите и с кем не дружите — это и есть личный бренд. Чем многограннее человек, тем больше к нему доверия, все зависит от целей и задач. Срок создания личного бренда начинается от полугода. А дальше встает вопрос, насколько этот предприниматель сам готов идти и действовать или в каждом из направлений ему нужен помощник. Сюда входит ведение YouToube-канала, социальных сетей. Сколько у человека страниц в социальных сетях?

Можно говорить о сумме в 1 млн руб. в месяц, чтобы входить в топ самых цитируемых и узнаваемых предпринимателей».

А такой лидер, как считают 54% опрошенных россиян, приносит компании выгодные предложения от партнеров и доверие клиентов. И им легче привлечь квалифицированных специалистов, особенно на дефицитном рынке. А еще публичный топ-менеджер, как отмечают 42 % респондентов HH.ru, вызывает доверие инвесторов.

Аэлита Курмукова