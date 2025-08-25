В Кизилюрте работника станции подозревают в краже топлива из тепловоза

В Дагестане в отношении 49-летнего жителя Кизилюрта возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору). Сотрудника железнодорожной станции подозревают в краже дизельного топлива, сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СКФО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По версии правоохранителей, в марте 2025 года на станцию Кизилюрт прибыл тепловоз, к топливной системе которого подозреваемые и его подельник имели доступ. С помощью специального оборудования они слили с тепловоза 370 л топлива в подготовленные заранее емкости. Уточняется, что преступный замысел до конца довести фигуранты не успели. Сумма ущерба оценили в более 25 тыс. руб.

Максимальное наказание по инкриминируемой статье предполагает лишение свободы до пяти лет. В отношении фигуранта избрали меру пресечения в виде обязательства о явке.

Константин Соловьев