Поставки в Россию арбузов из Грузии выросли в 38 раз

В нынешнем году Россия импортировала из Грузии 847 тонн арбузов стоимостью $455,5 тыс. Притом что в 2024 году экспорта арбузов из Грузии в РФ вообще не осуществлялось, а в 2023 году РФ импортировала лишь 22 тонны грузинских арбузов стоимостью $11,2 тыс. Эти данные приводит грузинское правительственное агентство Geostat.

Всего в текущем году Грузия экспортировала 1 641 тонн арбузов на $727 тыс. По стоимости это более чем в шесть раз, на 668%, больше, чем в прошлом году ($94,6 тыс.) а по объему больше на 398%, чем в 2024 году.

На втором месте после РФ по импорту грузинских арбузов Армения (686 тонн стоимостью $233 тыс.), на третьем — Белоруссия (86 тонн на $23,8 тыс.).

Георгий Двали, Тбилиси