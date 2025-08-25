Жители Ингушетии тратят на коммунальные услуги 4,6% бюджета

Ингушетия заняла первое место в России по самой низкой доле потребительских расходов на жилищно-коммунальные услуги и топливо в 2024 году — всего 4,6%. Об этом сообщило РИА «Новости» по итогам исследования трат среднестатистической семьи на оплату ЖКУ в российских регионах.

По информации аналитиков, наибольший показатель в Северо-Кавказском федеральном округе зафиксирован в Карачаево-Черкесской Республике — 9,3%. Таким образом, разрыв между регионами внутри СКФО составил 5 процентных пунктов.

Дагестан продемонстрировал относительно низкий уровень — 6,2% потребительских расходов. Ставропольский край показал 9,2%, что близко к показателю Карачаево-Черкесии. Северная Осетия заняла среднюю позицию с результатом 7,7%, а Чеченская Республика — 7,3%.

По абсолютным суммам месячных трат на коммунальные услуги лидирует Карачаево-Черкесия — 6,2 тысячи рублей. Ставропольский край тратит 5,2 тысячи рублей, Чеченская Республика — 5,9 тыс. руб. Наименьшие суммы фиксируются в Северной Осетии (3,5 тыс. руб.) и Дагестане (4 тыс. руб.).

Согласно данным исследования, средняя российская семья тратила на жилищно-коммунальные услуги 5,9 тыс. руб. в месяц в 2024 году.

