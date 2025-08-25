Сбившего насмерть двух подростков жителя Кушвы осудили на 3,5 года

Кувшинский городской суд приговорил Игоря Колесникова к трем годам и шести месяцам колонии-поселения за ДТП, в котором погибли двое подростков 16 и 17 лет, сообщила объединенная пресс-служба судов Свердловской области.

Фото: Пресс-служба Свердловского областного суда Вынесение приговора Игорю Колесникову в Кувшинском городском суде

Фото: Пресс-служба Свердловского областного суда

По данным СКР, 22 ноября 2024 года водитель автомобиля Ford Explorer Игорь Колесников ехал по дороге «Кушва — Верхняя Тура». На 9 км дороги он решил обогнать впереди едущую машину. Однако он не рассчитал пространство для маневра, из-за чего сбил двух подростков 16 и 17 лет, которые ехали по встречной полосе на велосипедах. Юноши умерли на месте. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч.5 264 УК РФ.

Суд обязал подсудимого выплатить родственникам погибших 1 млн руб. моральной компенсации и лишил его водительских прав на два года и шесть месяцев. Игорь Колесников признал вину полностью и извинился перед родителями погибших.

Артем Путилов