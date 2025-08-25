Почти месячная норма осадков выпала в Нижнем Новгороде 23-24 августа

За 23 и 24 августа в Нижнем Новгороде выпала практически месячная норма осадков — 65 мм. Такие данные со ссылкой на синоптиков привели в мэрии.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В субботу было зафиксировано 44 мм осадков, в воскресенье — 21 мм. Норма осадков для августа составляет 68 мм.

По данным департамента транспорта и дорожного хозяйства, с улиц города в минувшие выходные откачали около 8 тысяч кубометров воды. В этой работе, а также в очистке ливневок от мусора и листвы, было задействовано более 200 человек.

Галина Шамберина