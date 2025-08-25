YouTube тайно редактирует внешность блогеров с помощью ИИ

YouTube уже несколько месяцев редактирует видео пользователей с помощью искусственного интеллекта, не предупредив авторов роликов и не спросив их разрешения, сообщает BBC.

Жалобы блогеров в соцсетях на то, что они выглядят на видеороликах на YouTube как-то странно, стали появляться еще в начале лета. Как отмечает телекомпания, из-за применения ИИ-редактора «складки на рубашках кажутся более заметными. Кожа в одних местах более упругая, а в других — более гладкая. Присмотритесь к ушам, и вы заметите, что они деформируются».

В Google, владеющей видеохостингом, долгое время не реагировали на жалобы пользователей. Компания прокомментировала слухи о применении ИИ только на прошлой неделе. «Мы проводим эксперимент с отдельными роликами YouTube Shorts, где используется традиционная технология машинного обучения для устранения размытия, шумоподавления и повышения четкости видео во время обработки (аналогично тому, что делает современный смартфон при записи видео)»,— написал в соцсети X Рене Ричи, руководитель отдела по связям с редакцией и авторами YouTube. При этом он отметил, что компания не использует ИИ для редактирования содержания роликов.

Кирилл Сарханянц