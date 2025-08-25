Коллектив УЗПМ занял первое место на туристическом слете, посвященном 80-летию Великой Победы

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

В минувшие выходные работники Уральского завода противогололедных материалов (УЗПМ) – ведущего российского производителя современных средств для борьбы со льдом под брендом «Бионорд» – совместно со своими семьями стали участниками традиционного туристического слета трудовых коллективов Краснокамского муниципального округа. Значимое спортивное событие, организованное в рамках Спартакиады-2025 и посвященное 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошло на живописной территории лыжной базы в селе Черная. По итогам прохождения всех этапов состязания коллектив УЗПМ занял первое место в общекомандном зачете.

Насыщенная программа мероприятия включала разнообразные испытания, которые позволили работникам предприятий округа проявить свои спортивные, творческие и интеллектуальные способности. Представители УЗПМ с энтузиазмом включились в борьбу по всем направлениям состязаний. В спортивной части программы заводчане продемонстрировали слаженную командную игру в пляжном волейболе, силу и упорство в перетягивании каната, а также ловкость и координацию в футбольном дартсе. Прохождение туристической полосы препятствий потребовало от участников не только физической выносливости, но и умения быстро принимать решения в нестандартных ситуациях.

Творческая составляющая слета раскрыла художественные таланты сотрудников предприятия. Заводская команда создала оригинальное оформление своего бивуака, превратив временную стоянку в уютное и функциональное пространство. Кулинарные способности участники проявили в конкурсе полевой кухни, в ходе которого необходимо было приготовить вкусное и питательное блюдо в походных условиях. Визитная карточка команды УЗПМ получилась яркой и запоминающейся, в полной мере отразив единство коллектива и приверженность корпоративным ценностям. Интеллектуальная дуэль капитанов стала настоящим испытанием эрудиции и смекалки, в котором представитель заводской сборной показал глубокие знания и умение мыслить нестандартно.

«Участие в туристическом слете в юбилейный год Победы заставило по-новому взглянуть на ценность командной работы. Мы покинули привычную производственную среду, сменили рабочую форму на спортивную экипировку, но суть нашего взаимодействия осталась прежней: мы действуем сообща, помогаем товарищам и берем на себя ответственность за общий результат. Страхуя напарника на веревочной переправе, осознаешь – именно такая же поддержка помогает нам ежедневно решать производственные задачи. Присутствие семей придало событию особое значение: наши близкие увидели, как слаженно мы работаем в команде, а дети получили наглядный пример того, что значит быть частью большого и дружного коллектива УЗПМ», – поделились впечатлениями участники соревнований.

Проведение туристического слета в честь 80-летия Великой Победы подчеркивает важность преемственности поколений и сохранения лучших традиций отечественного спорта. УЗПМ рассматривает участие в подобных мероприятиях как важный элемент корпоративной культуры, способствующий формированию здорового образа жизни среди работников, развитию их творческих способностей и укреплению командного духа. Достойное выступление заводской команды на слете еще раз доказало, что коллектив предприятия готов эффективно решать задачи любой сложности, будь то производственные вызовы или спортивные состязания, демонстрируя при этом взаимовыручку, целеустремленность и волю к победе.

