Два человека пострадали при взрыве на танкере «Онемен» на Чукотке

Пары горючей жидкости взорвались на малом танкере «Онемен» на Чукотке. Пострадали два человека, сообщила пресс-служба Анадырского порта.

ЧП случилось сегодня в 110 км от Анадыря. За взрывом пожара не последовало. Пострадали член экипажа и капитан, их доставили в Чукотскую окружную больницу.

Герметичность судна не нарушена, разлива топлива не произошло. Танкер буксируют в Анадырь, приводит «РИА Новости» сообщение порта.

Оба пострадавших находятся в реанимации, заявил агентству источник в правоохранительных органах региона. В департаменте здравоохранения Чукотского автономного округа уточнили, что один из пострадавших был прооперирован, состояние второго оценивается как средней степени тяжести.