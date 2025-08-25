Два человека пострадали при взрыве на танкере «Онемен» на Чукотке
Пары горючей жидкости взорвались на малом танкере «Онемен» на Чукотке. Пострадали два человека, сообщила пресс-служба Анадырского порта.
ЧП случилось сегодня в 110 км от Анадыря. За взрывом пожара не последовало. Пострадали член экипажа и капитан, их доставили в Чукотскую окружную больницу.
Герметичность судна не нарушена, разлива топлива не произошло. Танкер буксируют в Анадырь, приводит «РИА Новости» сообщение порта.
Оба пострадавших находятся в реанимации, заявил агентству источник в правоохранительных органах региона. В департаменте здравоохранения Чукотского автономного округа уточнили, что один из пострадавших был прооперирован, состояние второго оценивается как средней степени тяжести.