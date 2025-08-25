Уфимца обвиняют в мошенничестве на 30 млн рублей

Советский районный суд Уфы рассмотрит уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По данным «Ъ-Уфа», фигурант уголовного дела — Радик Гилязетдинов.

По версии следствия, в январе 2017 года арбитражный суд республики признал его банкротом, в отношении него была введена процедура реализации имущества. Являясь фактическим руководителем компаний (ООО ТПК «Интелл» и ООО «Интелл-авто», обе признаны банкротами), он дал указание их директору заключить два договора краткосрочного займа под 20% годовых с другой фирмой и физлицом на общую сумму 4 млн руб., не имея возможности и намерения отдавать им деньги.

Также под видом реализации преимущественного права выкупа на арендуемые здания и помещения по Владивостокской улице в Уфе фигурант уголовного дела незаконно получил более 25 млн руб.

Майя Иванова