Свыше 2 тыс. человек посетят фестиваль о культуре казачества к 350-летию Арамили

Фестиваль о традиционной культуре казачества «Казаки Урала. Дом» в Арамили (Свердловская область) посетят более 2 тыс. человек в день празднования 350-летия со дня основания города 30 августа, сообщили организаторы. Они добавили, что мероприятие пройдет в этнографическом центре «Арамильская слобода», воспроизведенный по образцу казачьих укреплений XVII века.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ

«Каждый, кто посетит праздник, сможет ощутить на себе настоящий сценарий путешествия в прошлое и познакомиться с бытом казаков. Все пришедшие станут гостями настоящей казачьей станицы, где царят дружелюбие и радушие, и смогут на себе испытать, каково это — жить по-казачьи»,— заверил организатор фестиваля, атаман хуторского казачьего общества «Арамильская слобода» Василий Стародубцев.

По данным организаторов, для гостей фестиваля пройдут традиционные песнопения, мастер-классы по плетению венков и созданию оберегов. «Важной частью фестиваля станет "Станица пороговая", где гостей встретят гостеприимные казачки с хлебом и солью. Переступив порог, каждый становится гостем "дома", участвуя в различных делах: "помощи по хозяйству", мастер-классах и песнопениях»,— сообщили они.

Организаторы добавили, что на берегу реки участники фестиваля смогу увидеть рубку шашкой, фланкировку и борьбу на поясах. «Гости смогут понаблюдать за исторической реконструкцией боя времен Пугачевского восстания. Гостей ждет ярмарка народных промыслов, продажа фермерских продуктов, сельхозпродукции и изделий ремесленников со всего Урала»,— пояснили в сообщении.

Арамильская слобода была основана в 1675 году, к 1711 году у места слияния рек Арамилки и Исети стоял деревянный острог с двумя башнями. Внутри него размещались церковь, судная изба, государева житница, дворы драгун и пушкарей, конюшня и хлебные амбары. В 2018 году специалисты института истории и археологии УрО РАН обнаружили в городе остатки культурного слоя села, которое существовало в период XVII-XIX веков: старинные гвозди, монеты и фрагменты керамических сосудов.

Василий Алексеев