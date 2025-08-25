На строительство двух кинотеатров в Белгородской области выделили по 3 млн

Министерство культуры РФ выделило по 3 млн руб. на строительство кинозалов в поселке Троицкий Губкинского округа и селе Красное Красненского района Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

На эти средства кинозалы оснастят современной цифровой проекционной аппаратурой, звуковым оборудованием и экранами. Благодаря доступу к масштабной цифровой платформе жители смогут смотреть как новые фильмы, так и классику российского кинематографа.

Отмечается, что средства выделены в рамках программы по поручению президента РФ Владимира Путина. Согласно этому поручению к 2030 году оборудованием должны оснастить до 900 киноцентров в малых населенных пунктах России.

Егор Якимов