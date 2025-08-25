Зарубежные СМИ: Почему в США критикуют решение президента о нацгвардейцах?

В США назревает серьезный внутренний конфликт — с таким предостережением вышли в понедельник ведущие американские СМИ. Все из-за того, что Дональд Трамп направляет в крупные города страны бойцов нацгвардии. В Вашингтоне им даже разрешили выходить на дежурство с боевым оружием. А следующими будут Чикаго и Балтимор, пообещал президент. Так Трамп намерен бороться с преступностью, но местные власти отрицают проблемы с криминалом и говорят, что это инструмент давления на губернаторов-демократов. Аналитики считают, что ситуация может спровоцировать конфликт между федеральным правительством и штатами. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Aaron Schwartz / Reuters Фото: Aaron Schwartz / Reuters

«Сделаем Вашингтон снова великим!»,— заявил Дональд Трамп и направил войска нацгвардии в столицу. Бойцы будут носить при себе огнестрельное оружие. По данным NBCnews, у большинства будут табельные пистолеты М17, а у некоторых — винтовки М4. Всего в городе работают около 2 тыс. военнослужащих нацгвардии. Министерство обороны прислало их две недели назад, когда Трамп из-за разгула преступности объявил в округе Колумбия чрезвычайную ситуацию. Но до сих пор военные не были вооружены. Теперь нацгвардейцам разрешено применять оружие для самозащиты. Силовики могут действовать в соответствии с правилами, которые «позволяют применять силу только в крайнем случае и исключительно в ответ на непосредственную угрозу смерти или серьезных телесных повреждений». Несколько вооруженных патрулей уже были замечены вечером 24 августа в районе китайского квартала и на вокзале Юнион-Стейшн в столице.

Тем временем Дональд Трамп заявил, что, вероятно, расширит борьбу с преступностью на Чикаго и Балтимор, штат Мэриленд. Оба региона управляются демократами, отмечает Reuters. Там войска Национальной гвардии должны бороться с преступностью, бездомными и нелегальной миграцией. Мэр Чикаго Брэндон Джонсон отказался подчиняться. Он заявил: «город не собирается отдавать нашу человечность этому тирану». А преступность, по его словам, в Чикаго и так сократилась благодаря усилиям местных властей.

А направить военных в Балтимор Трамп пообещал после критики губернатора штата Мэриленд Уэса Мура, отмечает The Washington Post. Они обменялись колкостями в соцсетях. Мур пригласил президента выйти на улицу и поговорить с людьми о том, как власти обеспечивают их безопасность. Губернатор также заявил, что уровень преступности в Балтиморе снижается. Показатели по убийствам, например, — самые низкие за последние 50 лет. Дональд Трамп в ответ написал, что город вышел из-под контроля и охвачен преступностью.

Всего же национальная гвардия США мобилизует почти 2 тыс. бойцов для борьбы с преступностью в 19 штатах, сообщает Fox News со ссылкой документы Пентагона. В них, в частности, указывались Флорида, Джорждия, Огайо, Юта, Вайоминг и другие штаты. Срок действия режима — с августа до середины ноября. Ожидается, что наиболее значительное присутствие нацгвардии будет сосредоточено в Техасе. Миссия гвардейцев — помочь Министерству внутренних дел в борьбе с преступностью и незаконной миграцией. Военнослужащие будут заниматься обработкой дел нелегальных мигрантов, в том числе сбором персональных данных, дактилоскопией, взятием мазков ДНК и тому подобным. Телеканал отмечает, что согласно конституции вопрос ввода нацгвардии решается губернаторами, и именно они должны осуществлять командование и контроль.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".