Производители Dr Pepper и кофе Jacobs сливаются в единую компанию

Keurig Dr Pepper (KDP) объявил о достижении предварительной договоренности о покупке нидерландской JDE Peet`s. Покупка обойдется американскому производителю напитков и кофейных аппаратов в €15,7 млрд, которые будут целиком выплачены наличными.

В портфолио JDE Peet`s около 50 брендов чая и кофе, среди которых Peet`s, Jacobs, L`OR, Tassimo, Pickwick и Moccona. Кроме того, нидерландская компания владеет сетью кофеен Peet`s Coffee.

По условиям сделки, KDP выплатит акционерам JDE Peet`s €31,85 за акцию, что на 33% превышает их средневзвешенный курс за последние 90 дней.

После завершения сделки руководство KDP намерено разделить бизнес на две компании. Одна займется выпуском безалкогольных напитков, а вторая — исключительно кофейным бизнесом. Последняя станет крупнейшей в мире компанией, специализирующейся исключительно на производстве кофе, с годовым доходом около $16 млрд.

Кирилл Сарханянц