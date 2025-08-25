В Пензе вступил в силу приговор бывшему инспектору Росрыболовства за взятки

В Пензе вступил в законную силу приговор в отношении 35-летнего бывшего государственного инспектора отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Пензенской области Средневолжского территориального управления Федерального агентства по рыболовству по уголовному делу о получении взятки через посредника (ч. 3 ст. 290 УК РФ, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.

Первомайский районный суд Пензы вынес приговор 11 июня. Речь идет об Антоне Ячине. Еще одним осужденным стал 58-летний посредник Сергей Тинькаев — ч. 2 ст. 291.1 УК РФ. Последнего обвинили и в мошенничестве (ч. 1 ст. 159 УК РФ).

Как выяснилось, Антон Ячин в период с 2021 по 2022 год получал через посредника взятки от жителей Пензы, которые занимались незаконной ловлей рыбы. Он информировал их о грядущих рейдах по выявлению браконьеров, не привлекал их к ответственности за использование запрещенных средств лова. Ячин получил в общей сложности 60 тыс. руб. взятки.

Сергей Тинькаев с июня по август 2023 года получил от жителя Пензы 30 тыс. руб. Он должен был передать их Ячину, но оставил у себя.

В суде Тинькаев и Ячин не признали свою вину. Они утверждали, что их оговорили свидетели по делу. По решению Первомайского районного суда Пензы Ячин получил четыре года исправительной колонии общего режима, Тинькаев — 3 года и 1 месяц условно с испытательным сроком три года. В доход государства у Ячина конфисковали сумму взяток.

Оба они не согласились с решением суда и подали апелляционные жалобы. Суд апелляционной инстанции не стал изменять приговор суда первой инстанции.

Павел Фролов