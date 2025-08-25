На ремонт тротуара на проспекте Октября в Уфе направят до 95 млн рублей

Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы на аукционе 3 сентября выберет подрядчика ремонта тротуара по проспекту Октября на четном участке от улицы Галиева до улицы Шафиева, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 95,2 млн руб., он будет оплачен из городского бюджета. В этом году планируется выделить 75 млн руб., в 2026 году — 20,25 млн руб.

Отремонтировать тротуар необходимо до 5 июня. Подрядчик должен выполнить земляные работы, уложить подстилающий слой, затем — тротуарную плитку. .

Майя Иванова