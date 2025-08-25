Русский экономический форум в Челябинске перенесли на 2026 год

Русский экономический форум, проводившийся в 2023 и 2024 годах в Челябинске, не состоится в 2025 году. Информацию о переносе мероприятия на ноябрь 2026 года «Ъ-Южный Урал» подтвердили в управлении пресс-службы и информации правительства Челябинской области.

«В условиях динамично меняющейся ситуации в мире важно дать до конца сложиться соответствующим трендам, оформиться дискуссионной повестке в условиях нового по-настоящему многополярного мира и в следующем году уже более содержательно обсудить на форуме актуальные вопросы и направления развития российской экономики»,— прокомментировали в пресс-службе областного правительства.

В 2024 году II Русский экономический форум в Челябинске проходил с 7 по 9 ноября. В мероприятии участвовали представители федеральных и региональных властей, законодатели, главы регионов, руководители бизнеса, госкорпораций, общественные деятели, ученые и журналисты. Программа форума включала около 30 панельных дискуссий и три пленарных заседания. По оценкам организаторов, мероприятия посетили более 3 тыс. человек.