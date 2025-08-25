Директор МУП в Вачском округе получил условный срок за присвоение 18 млн рублей

Суд в Вачском округе признал руководителя МУП «ЖКХ» виновным в присвоении денег (ч. 4 ст. 160) и превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Ущерб муниципалитету от действий подсудимого превысил 18 млн руб., сообщили в прокуратуре Нижегородской области 25 августа.

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Установлено, что с мая 2021 по март 2023 года руководитель МУП давал займы организации, учредителем и директором которой являлись он и его супруга. Кроме того, он заключал с гражданами договоры займа, по которым ежемесячно выплачивал проценты себе и своим родственникам.

Фигуранта приговорили к пяти годам лишения условно. Также суд постановил взыскать с него 10 млн руб., ущерба, еще 8 млн он уже возместил.

Галина Шамберина