Челябинская компания холдинга «Мегаполис» расторгла договор с корпорацией IMAX

Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил заявление ООО «Империя игр» (управляет ТРК «Мегаполис» в Челябинске, входит в одноименный холдинг) к канадской корпорации IMAX. Истец требовал расторгнуть договор поставки проекционной системы. Информация об этом размещена в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Заявление было подано в августе 2022 года. Согласно постановлению суда, договор, ставший предметом спора, был заключен между «Империей игр» и канадским производителем 30 июня 2019-го. Однако через три года IMAX уведомил заказчика о приостановлении исполнения договора из-за СВО и санкций, введенных Канадой, США и Евросоюзом против России. «Империя игр» предложила расторгнуть соглашение окончательно и вернуть ей аванс, однако ответ компания так и не получила, из-за чего обратилась в суд.

«Исковые требования удовлетворить. Расторгнуть договор на приобретение и техническую поддержку проекционной системы IMAX от 30.06.2019, заключенный между ООО "Империя игр" и корпорацией IMAX»,— сказано в постановлении суда.

Корпорация IMAX прекратила сотрудничество с компаниями из России в июне 2022 года. Все сотрудники российского офиса были уволены. IMAX — широкоформатная кинематографическая система, на которой основан ряд технологий кинопоказа и устройство сети кинотеатров по всему миру.

ООО «Империя игр» зарегистрировано в Челябинске в 2001 году. Генеральным директором компании является Илья Бараковских. По данным «СПАРК-Интерфакс», ему принадлежит 30,44% доли уставного капитала организации. Среди владельцев также числятся Константин Назаров и Андрей Безбогов с 47,87% и 21,69% доли соответственно. ООО «Империя игр» управляет культурно-развлекательным комплексом «Мегаполис», который входит в одноименный холдинг. Генеральным директором последнего является Александр Одольский.