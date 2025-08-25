Россия готовит запрос Турции о пропаже российского пловца в Босфоре

Генконсульство России в Стамбуле готовит запрос Турции в связи с инцидентом с российским пловцом Николаем Свечниковым, передает ТАСС со ссылкой на российских дипломатов. Николай Свечников участвовал в межконтинентальном заплыве в проливе Босфор, но не финишировал, сообщили ранее его близкие.

«На данный момент официальной информации от турецкой стороны по этому вопросу не поступало, заявили ТАСС в дипломатическом ведомстве. — Генконсульство готовит запрос в компетентные органы Турции по указанному инциденту».

В заплыве принимали участие свыше 2,8 тыс. пловцов. Заплыв стартовал в 10.00 и завершился в 14.00. Свечников стал единственным спортсменом, не сумевшим финишировать. По словам очевидцев, он пропал из виду через 500–600 м после старта. Организаторы об инцидентах не сообщали. Друг пловца Николай сообщил российским агентствам, что искать Николая Свечникова начали с 16.00.

Заплыв через Босфор проводится ежегодно. Спортсмены стартуют в азиатской части Стамбула и финишируют в европейской части города. Дистанция заплыва составляет 6,5 км.

Анастасия Домбицкая