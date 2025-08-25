«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

Судя по поведению инвесторов, обстановка для них складывается неблагоприятно. Есть некоторое разочарование после Аляски, так как перемирия и каких-то договоренностей нет, и, судя по всему, в ближайшее время не намечается. Это привело к тому, что рынок серьезно скорректировался. Но инвесторы за геополитикой не замечают важных экономических тенденций. На что обратить внимание игрокам рынка? Какие действия предпринять? Об этом — экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Олег Богданов: На рынке появилась информация, что одна из российских нефтяных компаний и американская ExxonMobil создают совместное предприятие по разработке газовых месторождений на Аляске. Инвесторы отреагировали на сообщения, но официального подтверждения нет. Однако в таком случае компаниям придется хеджировать большие суммы в американских долларах. И, как ни странно, с одной стороны, это привлекает российские активы, но с другой, начнет работать против рубля. Поэтому здесь тенденция будет носить обратный характер. И композиция, когда длинная позиция — в акциях компаний нефтегазового сектора, а короткая — в рубле, сейчас, с моей точки зрения, самая рабочая.